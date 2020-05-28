Какие новые льготы положены для тюменских предпринимателей?

28 Май 2020 2020-05-28T09:59:21+03:00

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В Тюмени депутаты гордумы приняли решение по оказанию мер поддержки бизнеса в условиях ограничений. Так, организациям и индивидуальным предпринимателям предоставят налоговые льготы по двум местным налогам – земельному и налогу на имущество физических лиц.

От уплаты земельного налога с 1 апреля по 31 мая этого года освободят те предприятия, которые в этот период снизили арендаторам плату по договорам аренды недвижимости и земельных участков. Сумму земельного налога предложено уменьшать соразмерно сумме снижения арендаторам арендной платы за этот период.

– Такой мерой поддержки смогут воспользоваться 294 организации и 309 ИП. Этим же решением от уплаты налога на имущество физических лиц в 2020 году освобождены индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени, добавив, что этой мерой поддержки воспользуются 1 617 ИП.

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ИСТОЧНИК KP.RU