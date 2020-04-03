Коронавирус в Тюмени: какую поддержку окажет регион предпринимателям

Стало известно, какие льготы может предоставить правительство Тюменской области предпринимателям, пострадавшим из-за мер профилактики распространения коронавируса. В настоящее время уже разработан и внедряется первый этап комплекса мер по поддержке бизнеса.

– Все предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, получат снижение налоговой ставки с 6% до 1%. Для предприятий, выплачивающих единый налог на вмененный доход, при расчете дохода будет применяться понижающий коэффициент 0,005, что максимально снизит размер уплачиваемого налога. Для предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения, также будет изменена методика расчета стоимости патента. Стоимость патента за 2020 год составит 1 рубль, – сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Кроме того, для тех отраслей, которые наиболее пострадали от последствий коронавирусной инфекции, будут предложены дополнительные меры поддержки. Это полное освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций за 2020 год, а также освобождение от уплаты арендных платежей по государственному и муниципальному имуществу до конца следующего года.

– Эти меры не являются исчерпывающими. Правительство региона совместно с бизнес-сообществом, с отраслевыми ассоциациями, с общественными организациями постоянно мониторит экономическую ситуацию и принимает меры по поддержке бизнеса и по сохранению рабочих мест. Фонд инвестиционного агентства Тюменской области, Фонд микрофинансирования региона в настоящее время в максимально короткие сроки рассматривают заявления предпринимателей о реструктуризации ранее выданных займов и микрозаймов. Срок рассмотрения таких заявлений сокращен до трех дней, – отметил Сидоров.

Также стало известно, что запущена отдельная программа микрофинансирования, которая позволит предпринимателям оперативно получать микрозаймы до двух миллионов рублей по 6% на поддержку текущей деятельности предприятий: на уплату налоговых платежей, выплату заработной платы, на рефинансирование банковских кредитов. В случае если размер такого микрозайма, за которым обратится бизнесмен, составит менее одного миллиона рублей, то его выдадут без залога.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что правительство Тюменской области подготовило пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Все они помогут переждать сложный период в экономике и сохранить рабочие места для тюменцев.

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