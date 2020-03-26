2020-03-26T12:19:22+03:00
Происшествия

В Тюмени спасатели за полчаса потушили горящую кровлю дома

Жильцы сами покинули опасную зону [ФОТО]
Вадим Бегун
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В Тюмени спасатели за полчаса потушили горящую кровлю дома. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюмени спасатели за полчаса потушили горящую кровлю дома. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюмени накануне, 25 марта, в половине третьего загорелась кровля частного дома на улице Озерной, 32. К месту вызова прибыли отделения двух пожарно-спасательных частей города.

Прибывшие спасатели увидели горящую кровлю деревянного дома размером восемь на шесть метров. При этом возникла угроза распространения пожара на дом и соседние строения.

– Сотрудникам удалось оперативно ликвидировать открытое горение, а в течение получаса окончательно справиться с происшествием. В результате пожара пострадавших нет – жильцы успели покинуть опасную зону, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что причину и ущерб еще только предстоит установить.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что во вторник, 24 марта, спасатели тушили крупный пожар, который произошел на Лесобазе. Здесь горел ангар площадью шестьсот квадратных метров. Позже выяснилось, что причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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