Спасатели рассказали о причинах крупного пожара в тюменском ангаре

25 Март 2020 2020-03-25T11:41:56+03:00

Пожарные рассказали о причинах крупного пожара в тюменском ангаре. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал

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Накануне, 24 марта, днем в Тюмени на улице Камчатской произошел крупный пожар: здесь горел ангар. Спасатели сообщили, что явилось причиной ЧП.

– Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Однако основную причину возгорания выяснят дознаватели, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что о сильном пожаре им стало известно в 15.42. К тому моменту, когда на место происшествия прибыли спасатели, пожар уже бушевал на площади в шестьсот квадратных метров.

Для его тушения было создано пять боевых участков, работало семь звеньев газодымозащитной службы. Всего на месте работало 25 единиц техники и 65 человек, из них 54 сотрудника МЧС. Ликвидировать открытое горение удалось к 18.42, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU