2020-03-24T16:22:31+03:00
Происшествия

В Тюмени спасатели тушат крупный пожар на складе

На месте работают десять спецмашин
Вадим Бегун
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В Тюмени спасатели тушат крупный пожар на складе. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюмени спасатели тушат крупный пожар на складе. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В тюменском районе Лесобаза горит склад. На месте работают соответствующие службы.

– Сообщение по поводу возгорания в складском помещении на улице Камчатской, 194, корпус 2 поступило в 15.42. От МЧС к тушению пожара привлечены 35 человек и десять единиц техники, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Дальнейшая информация уточняется.

В ведомстве призвали быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности.

– Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учетом соблюдения всех требований пожарной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб 101 (для мобильных телефонов) и 01 (для городских телефонов), – отметили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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