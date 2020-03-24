В Тюмени спасатели тушат крупный пожар на складе

24 Март 2020 2020-03-24T16:22:31+03:00

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В тюменском районе Лесобаза горит склад. На месте работают соответствующие службы.

– Сообщение по поводу возгорания в складском помещении на улице Камчатской, 194, корпус 2 поступило в 15.42. От МЧС к тушению пожара привлечены 35 человек и десять единиц техники, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Дальнейшая информация уточняется.

В ведомстве призвали быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности.

– Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учетом соблюдения всех требований пожарной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб 101 (для мобильных телефонов) и 01 (для городских телефонов), – отметили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU