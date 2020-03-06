Тонну репчатого лука вернули в Казахстан тюменские таможенники
Сотрудники тюменского управления Россельхознадзора поблизости с российско-казахстанским участком границы выявили нарушение при ввозе из Республики Казахстан в Российскую Федерацию подкарантинной продукции. Перевозчик хотел доставить в Тюменскую область тонну репчатого лука.
– Продукцию происхождением из Республики Кыргызстан возвратили на сопредельную территорию Казахстана в связи с несоответствием сведений, которые указаны в фитосанитарном сертификате и в транспортных документах. Это является нарушением, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.
В ведомстве пояснили, что, в соответствии с требованиями международного законодательства, ввоз такой продукции на территорию РФ запрещен. Выдано предписание на возврат груза, перевозчик привлечен к административной ответственности.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что специалисты Россельхознадзора на тюменской таможне нашли подкарантинную продукцию. Казахстанцы пытались провезти на территорию Тюменской области более пятисот килограммов муки.
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ИСТОЧНИК KP.RU