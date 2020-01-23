Тюменские пограничники вернули в Казахстан «плохую» партию сухого молока

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:54:19+03:00

Казахстанцы пытались провезти в Тюмень сухое молоко без документов. Фото - управление Россельхознадзора по Тюменской области.

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В Тюменскую область пытались провезти партию сухого молока. Продукцию возвратили обратно в Казахстан – на нее не было документов.

Более 27,5 тонны грузов проконтролировали за вторую декаду января 2020 года инспекторы местного Россельхознадзора. Как оказалось, не вся продукция была ввезена правильно.

– По результатам досмотра пресечена попытка незаконного ввоза партии сухого молока весом пятьдесят килограммов. Продукция перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что ввезенное с нарушениями сухое молоко возвращено в Республику Казахстан. Перевозчика привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU