12 Февр. 2020 2020-02-12T12:22:30+03:00

Карантинную муку вернули из Тюмени в Казахстан. Фото - pixabay.com.

Продукция предназначалась для реализации на территории региона

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Специалисты Россельхознадзора на тюменской таможне нашли подкарантинную продукцию. Казахстанцы пытались провезти на территорию Тюменской области более пятисот килограммов муки.

– Фитосанитарный сертификат на муку отсутствовал, это является нарушением. Продукция предназначалась для реализации на территории региона, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что груз уже возвращен в Республику Казахстан. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские таможенники забраковали более трехсот килограммов мяса и молочной продукции. Ее везли из Казахстана без сопроводительных документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU