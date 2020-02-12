Карантинную муку вернули из Тюмени в Казахстан
Специалисты Россельхознадзора на тюменской таможне нашли подкарантинную продукцию. Казахстанцы пытались провезти на территорию Тюменской области более пятисот килограммов муки.
– Фитосанитарный сертификат на муку отсутствовал, это является нарушением. Продукция предназначалась для реализации на территории региона, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что груз уже возвращен в Республику Казахстан. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские таможенники забраковали более трехсот килограммов мяса и молочной продукции. Ее везли из Казахстана без сопроводительных документов.
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ИСТОЧНИК KP.RU