2019-10-10T12:57:09+03:00
Общество

Почти четыреста килограммов казахстанского мяса не прошли проверку на тюменской таможне

Перевозчики привлечены к административной ответственности
Вадим Бегун
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Казахстанскую баранину не пустили на территорию Тюменской области. Фото предоставлено управлением Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.Казахстанскую баранину не пустили на территорию Тюменской области. Фото предоставлено управлением Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.
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Тюменские таможенники забраковали более трехсот килограммов мяса и молочной продукции. Ее везли из Казахстана без сопроводительных документов.

Почти шестьдесят тонн грузов проконтролировали за период с 30.09.2019 по 06.10.2019 инспекторы тюменского Россельхознадзора на автодороге Ишим-Петропавловск. Партии продукции следовали автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан.

– По результатам досмотра выявлено 346 килограммов баранины, мяса птицы, колбасных изделий и молочной продукции, которые перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. Кроме того, были пресечены попытки перемещения на территорию России полутонны лука, перца, дыни и партии гранатов с недействительными фитосанитарными фитосанитарными сертификатами, – сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан. Перевозчики привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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