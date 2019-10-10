Почти четыреста килограммов казахстанского мяса не прошли проверку на тюменской таможне

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-10T12:57:09+03:00

Казахстанскую баранину не пустили на территорию Тюменской области. Фото предоставлено управлением Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.

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Тюменские таможенники забраковали более трехсот килограммов мяса и молочной продукции. Ее везли из Казахстана без сопроводительных документов.

Почти шестьдесят тонн грузов проконтролировали за период с 30.09.2019 по 06.10.2019 инспекторы тюменского Россельхознадзора на автодороге Ишим-Петропавловск. Партии продукции следовали автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан.

– По результатам досмотра выявлено 346 килограммов баранины, мяса птицы, колбасных изделий и молочной продукции, которые перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. Кроме того, были пресечены попытки перемещения на территорию России полутонны лука, перца, дыни и партии гранатов с недействительными фитосанитарными фитосанитарными сертификатами, – сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан. Перевозчики привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU