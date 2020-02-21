2020-02-21T11:05:57+03:00
Здоровье

Как будут работать тюменские поликлиники в День защитника Отечества 2020 года

Публикуем график работы городских поликлиник в праздничные дни
Вадим Бегун
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Как будут работать тюменские поликлиники в День защитника Отечества 2020 года.Как будут работать тюменские поликлиники в День защитника Отечества 2020 года.Фото: Ольга Крыльцова
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В праздничные и выходные дни все городские поликлиники будут работать в соответствии с утвержденным графиком. Так, 23 февраля дежурные врачи примут больных с 9.00 до 12.00. Будут работать перевязочный и процедурный кабинеты.

22 и 24 февраля на прием можно прийти с 9.00 до 16.00. Также будет организована работа перевязочного и процедурного кабинетов, клинико-диагностической и рентгенологической служб, кабинета ЭКГ, узких специалистов по графику. Более подробную информацию можно уточнить в каждой медицинской организации.

По информации Комитета здравоохранения администрации города Тюмени, при возникновении экстренных состояний горожане могут обращаться в скорую помощь по телефону 03 (для абонентов сотовых операторов – 103 или 112).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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