Как будет работать тюменская почта в День защитника Отечества 2020 года
Тюменские отделения Почты России в воскресенье, 23 февраля, не будут работать. В этот день не будет осуществляться доставка отправлений, периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков.
22 февраля отделения будут работать по установленному графику. Однако работники компании смогут отправиться домой на час раньше. Это не касается отделений с круглосуточным режимом работы.
Что касается 24 февраля, то в этот день отделения почтовой связи будут функционировать по воскресному графику. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских отделений может быть установлен иной режим работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU