19 Февр. 2020 2020-02-19T13:52:39+03:00

Как будет работать тюменская почта в День защитника Отечества 2020 года. Фото - pixabay.com.

В компании сообщили о режиме работы в праздничные дни

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Тюменские отделения Почты России в воскресенье, 23 февраля, не будут работать. В этот день не будет осуществляться доставка отправлений, периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков.

22 февраля отделения будут работать по установленному графику. Однако работники компании смогут отправиться домой на час раньше. Это не касается отделений с круглосуточным режимом работы.

Что касается 24 февраля, то в этот день отделения почтовой связи будут функционировать по воскресному графику. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских отделений может быть установлен иной режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU