2020-02-19T13:01:33+03:00
Общество

Как будет работать тюменская Кадастровая палата в День защитника Отечества 2020 года

Ведомство сообщило об изменении графика работы
Вадим Бегун
Поделиться:
Как будет работать тюменская Кадастровая палата в День защитника Отечества 2020 года. Фото - тюменская Кадастровая палата.Как будет работать тюменская Кадастровая палата в День защитника Отечества 2020 года. Фото - тюменская Кадастровая палата.
Изменить размер текста:

Тюменский филиал Федеральной кадастровой палаты изменил график работы на время празднования Дня защитника Отечества в 2020 году.

23 и 24 февраля офисы учреждения работать не будут. В предпраздничный день, 22 февраля, тюменский офис и ишимский офисы откроются в 9.00 и окончат свою работу в 13.00. 25 февраля, вторник, объявлен выходным.

В офисах в Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово 22 февраля будет выходной, а 25-го офисы приема-выдачи документов будут работают в обычном порядке. Режим работы всех офисов возобновится с 26 февраля 2020 года.

Дополнительную информацию о работе Тюменского филиала Федеральной кадастровой палаты можно получить на сайте kadastr.ru (в региональной вкладке) или по телефону 259-001.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как будет работать тюменская Кадастровая палата в День защитника Отечества 2020 года
В тюменском кафе нашли нелегалов
В Тюмени служебная овчарка поселилась дома у напарника после выхода на пенсию
Спорткомплекс с бассейном появится в спальном районе Тюмени
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Тюменец «заминировал» административное здание на улице 50 лет Октября
Тюменцы стали более взвешенно брать потребительские кредиты
В деревне Ушаково строят школу с пандусом
Тюменец предлагал мужчинам совместный поход в театр за их счет
В Тюмени появятся теплые остановки с интернетом и зарядкой для телефона
У тюменского должника арестовали эксклюзивную мебель, дорогую иномарку и бильярд
В Тюмени обрезают деревья, стоящие вдоль дорог
Женщина погибла в страшной аварии на тюменской трассе