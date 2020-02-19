19 Февр. 2020 2020-02-19T13:01:33+03:00

Как будет работать тюменская Кадастровая палата в День защитника Отечества 2020 года. Фото - тюменская Кадастровая палата.

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Тюменский филиал Федеральной кадастровой палаты изменил график работы на время празднования Дня защитника Отечества в 2020 году.

23 и 24 февраля офисы учреждения работать не будут. В предпраздничный день, 22 февраля, тюменский офис и ишимский офисы откроются в 9.00 и окончат свою работу в 13.00. 25 февраля, вторник, объявлен выходным.

В офисах в Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово 22 февраля будет выходной, а 25-го офисы приема-выдачи документов будут работают в обычном порядке. Режим работы всех офисов возобновится с 26 февраля 2020 года.

Дополнительную информацию о работе Тюменского филиала Федеральной кадастровой палаты можно получить на сайте kadastr.ru (в региональной вкладке) или по телефону 259-001.

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ИСТОЧНИК KP.RU