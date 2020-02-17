2020-02-17T14:47:45+03:00
Происшествия

По делу тюменской няни, убившей ребенка, допрошен психиатр

Судебное заседание проходит в закрытой форме
Вадим Бегун
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По делу тюменской няни, убившей ребенка, допрошен психиатр. Фото - pixabay.com.По делу тюменской няни, убившей ребенка, допрошен психиатр. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области сегодня, 17 января, прошло очередное заседание по делу Виктории Айметдиновой, няни, которая убила ребенка. В отношении девушки ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера за совершение общественно опасных деяний.

– В ходе закрытого судебного заседания допрошен эксперт-психиатр, исследованы материалы уголовного дела, – пояснили в пресс-службе Заводоуковского районного суда.

В ведомстве также добавили, что по ходатайству государственного обвинителя дело отложено на 3 марта. В этот день состоятся судебные прения по данному делу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на прошлом заседании по делу Айметдиновой были допрошены свидетели и оглашены материалы дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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