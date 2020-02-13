13 Февр. 2020 2020-02-13T14:08:32+03:00

В Тюмени выписали молодых людей, которые контактировали с китаянкой с коронавирусом. Скриншот из видео оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее саму девушку также отправили в студенческое общежитие

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В Тюмени выписаны молодые люди, контактировавшие с китайской студенткой Тюменского индустриального университета. У девушки ранее выявили новый коронавирус, но сейчас с ней всё хорошо – ее также выписали из инфекционки.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, сегодня, 13 февраля, ребята покинули инфекционную больницу Тюмени. Они провели в карантине две недели. По результатам анализов заболевания у них не выявили.

Напомним, что сама китаянка днем ранее также была выписана из больницы. Она здорова и не представляет опасности для окружающих. Кстати, девушка уже вышла на учебу, правда, пока дистанционно. Китаянка никому не даёт комментарии, просит её не трогать, ни с кем не хочет общаться

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ИСТОЧНИК KP.RU