13 Февр. 2020 2020-02-13T11:51:24+03:00

Стало известно о самочувствии россиян, эвакуированных из Китая в тюменский санаторий. Фото - pixabay.com.

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Состояние граждан, которые находятся на обсервации в тюменском санатории «Градостроитель», удовлетворительное. Лиц с признаками заболеваний не выявлено, температура в норме, активных жалоб нет.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, новый коронавирус не выявлен. Продолжается непрерывное медицинское наблюдение.

– С целью предупреждения завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Рощино. С начала 2020 года сотрудники санитарно-карантинного пункта досмотрели 39 воздушных судов, 8 238 пассажиров и членов экипажа. Лиц с признаками заболевания не выявлено, – отметили в ведомстве.

В ведомстве также рассказали, что отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию. Обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий.

Вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления наблюдения за контактными лицами тоже отработаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU