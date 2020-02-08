8 Февр. 2020 2020-02-08T09:40:37+03:00

У эвакуированных из Китая в тюменский санаторий россиян ночь прошла спокойно

Все здоровы и чувствуют себя хорошо

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Третьи сутки для 144 эвакуированных из Китая в санаторий под Тюменью россиян прошли без происшествий.

По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо. Ни у тех, кто в санатории на карантине, ни у тех, кто находится в инфекционной больнице, температуры нет.

Находящимся в санатории людям предстоит провести на карантине еще 11 дней. Эвакуированные получают полноценное питание. У них есть выход в интернет. В номерах на 2-3 человека имеются телевизоры, холодильники, чайники. Ежедневно медперсонал «Градостроителя» приносит проживающим воду, фрукты и печеньки.

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ИСТОЧНИК KP.RU