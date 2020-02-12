Тюменцы возмутились изменениями в схеме маршрута № 68

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:30:44+03:00

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Жительница Тюмени Елена К. возмущается тем фактом, что автобус № 68 снова пойдет по старому маршруту, то есть не будет заезжать к ТРЦ «Сити Молл». В социальных сетях женщина организовала опрос среди горожан. Выяснилось, что не она одна хочет, чтобы маршрутка все же подъезжала к торгово-развлекательному центру.

«Сама живу в Звездном городке и учусь на Обороне. Этот маршрут самый удобный для меня, чтобы добраться до места учебы без пересадок. И в понедельник, проезжая на одной машине с этого маршрута, по радио объявили, что с 17 февраля 68 маршрут будет ездить по старой схеме», – пишет местная жительница в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Горожанка призывает не быть равнодушными и заявить об отмене изменений в схеме маршрута. К слову, с ней согласны большинство отдавших свой голос. Из 637 человек, проголосовавших на данный момент, 82 процента поддерживают Елену. Однако тюменцы подсказывают более действенный метод: через госуслуги написать обращение в управу – «может, эффект будет».

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ИСТОЧНИК KP.RU