2019-10-23T13:04:09+03:00
Общество

Жители тюменского Мыса жалуются на график единственного маршрута, который к ним ходит

Водители общественного транспорта лишь пожимают плечами
Вадим Бегун
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Автобусы тюменского маршрута №68 часто ломаются.Автобусы тюменского маршрута №68 часто ломаются.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени жители района Мыс жалуются на график маршрутки №68. По их словам, транспорт часто ломается, а если с ним все в порядке, то водители зачастую ездят не по времени.

– Буквально вчера я около 40 минут простояла в ожидании автобуса. На нашей конечной остановке собралось порядка 10-12 человек, чего обычно не бывает. Звонила по двум номерам в организацию, которая обслуживает этот маршрут – там не брали трубки. Потом все же взяли, но сказали позвонить по другому номеру. Водители же просто проезжали мимо остановочного пункта, не останавливаясь, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» местная жительница.

Она также сообщила, что это не все нарекания к работе обслуживающей маршрут №68 организации. Очень часто водители выезжают раньше времени – на 5-8 минут. Те, кто не знает о такой их привычке и выходят «по графику», конечно же, опаздывают. По словам женщины, один из водителей, к которому она обратилась, заявил, что он вообще работает только второй день и даже не знает, что есть какой-то график, другой ответил, что каждый ездит по-разному. На вопрос, для чего же тогда был составлен график, он промолчал.

На остановке "Мыс" останавливается лишь один маршрут. Фото: Вадим Бегун

На остановке "Мыс" останавливается лишь один маршрут.Фото: Вадим Бегун

В ИП, курирующее маршрут, куда мы обратились за комментариями, попросили выходить из дома заранее, якобы водители выезжают пораньше специально, зная о пробках. Что касается случая с долгим ожиданием транспорта, то как раз накануне, 22 октября, сломались две маршрутки.

– Заменить их не могли, так как резерв уже был использован. Нам не разрешают убавлять графики, мы же согласны сократить, – сообщили в организации.

Вот только одно непонятно: почему водители не могут подойти к ожидающим на остановке людям и просто предупредить их, что произошла поломка? Может быть, тогда они бы пошли на другую остановку, чтобы вовремя приехать на работу. Если бы к конечному остановочному пункту «Мыс» ходили несколько маршрутов, такой проблемы бы не было. Пока же тюменцам приходится довольствоваться тем, что есть.

В МКУ "Тюменьгортранс" сообщили, что все жалобы можно направлять им по многоканальному номеру телефона информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22. Там заверили, что если после проверки факт нарушения графика подтвердится, то с водителем будут разбираться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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