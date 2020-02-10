2020-02-10T05:42:13+03:00
Общество

В Тюмени снова поменяли схему маршрута №68

Нововведение вступит в силу с 17 февраля
Вадим Бегун
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В Тюмени поменяли схему маршрута №68.В Тюмени поменяли схему маршрута №68.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №68, который следует из жилого района Мыс до улицы Бакинских Комиссаров.

Так, по информации МКУ «Тюменьгортранс», из схемы исключают промежуточные остановочные пункты «улица Мусоргского» и «поворот на автобазу №100» (при движении в сторону улицы Судоремонтной).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному телефону справочной службы 8-800-250-0722.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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