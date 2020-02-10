В Тюмени снова поменяли схему маршрута №68
В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №68, который следует из жилого района Мыс до улицы Бакинских Комиссаров.
Так, по информации МКУ «Тюменьгортранс», из схемы исключают промежуточные остановочные пункты «улица Мусоргского» и «поворот на автобазу №100» (при движении в сторону улицы Судоремонтной).
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному телефону справочной службы 8-800-250-0722.
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ИСТОЧНИК KP.RU