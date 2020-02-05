2020-02-05T09:35:13+03:00
Здоровье

«Причин для паники нет»: эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о новом коронавирусе

Эксперт сообщает, что к концу февраля мы будем обсуждать, как эта вспышка закончилась
Вадим Бегун
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Эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о новом коронавирусе. Фото - pixabay.com.Эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о новом коронавирусе. Фото - pixabay.com.
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Эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о новом коронавирусе. Он заявил, что наиболее вероятным местом возникновения заболевания стал рынок в Ухане. Однако, по его мнению, бояться нечего – сейчас смертность от вируса снижается.

– Вирус-зооноз. То есть он нормальный патоген для некоего зоологического вида (в данном случае – летучие мыши). Он неправильный вирус для человека, он в человеке ничего, по идее, вызывать не должен. Но поскольку наша цивилизация – медицинская, зоологическая –развивается, мы с вами наблюдаем третью попытку перехода нового коронавируса на человека, – сообщил Фаворов.

По его словам, чем ближе к началу вспышки, тем выше смертность. В настоящий момент смертность снижается – сейчас она составляет лишь 2% от числа зарегистрированных случаев.

– Никаких причин для паники нет, абсолютное большинство (99,8 процента зарегистрированных случаев заболевания) – среди китайцев. Так что особенно бояться нечего. Если вы соблюдаете стандартные меры защиты, не сидите рядом с чихающим ближе чем на два метра, хотя бы три-четыре раза в день после туалета и перед едой моете руки, то вы уже хорошо защищены. Вероятность заразиться от летучей мыши у вас ноль, – прокомментировал эпидемиолог.

Он отметил, что есть теоретическая вероятность заразиться от визитера из Китая, однако в самолете установлены специальные фильтры. Таким образом, шанс подхватить заразу за счет принудительной вентиляции меньше, чем в кинотеатре, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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