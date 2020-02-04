На видеоэкранах Тюмени показывают ролики о профилактике коронавируса
В Тюмени запущена информационная кампания о профилактике коронавируса, ОРВИ и гриппа. На сайтах и в социальных сетях, стендах и информационных экранах, в общеобразовательных, дошкольных и медицинских организациях и даже в общественном транспорте размещены памятки, а также транслируются соответствующие ролики.
По информации пресс-службы тюменского Роспотребнадзора, профилактическая работа способствует сохранению и укреплению здоровья населения области.
– Часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с людьми с признаками респираторных заболеваний, придерживайтесь здорового образа жизни, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь, реже бывайте в людных местах, – советуют местным жителям в ведомстве.
Фото - управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Там также порекомендовали использовать маску в транспорте и местах скопления людей, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, а также не трогать лицо, глаза и нос немытыми руками.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Тюменского Роспотребнадзора: коронавирус не представляет опасности для населения
Ситуация находится под полным контролем ведомства и региональных властей (подробнее)
Меры приняты: в Тюменской области не допустят завоза и распространения коронавируса
В регионе разработан профилактический план (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»