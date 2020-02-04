2020-02-04T14:16:50+03:00
Общество

На видеоэкранах Тюмени показывают ролики о профилактике коронавируса

По мнению специалистов, это способствует сохранению здоровья населения
Вадим Бегун
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На видеоэкранах Тюмени крутят ролики о профилактике коронавируса. Фото - управления Роспотребнадзора по Тюменской области.На видеоэкранах Тюмени крутят ролики о профилактике коронавируса. Фото - управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
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В Тюмени запущена информационная кампания о профилактике коронавируса, ОРВИ и гриппа. На сайтах и в социальных сетях, стендах и информационных экранах, в общеобразовательных, дошкольных и медицинских организациях и даже в общественном транспорте размещены памятки, а также транслируются соответствующие ролики.

По информации пресс-службы тюменского Роспотребнадзора, профилактическая работа способствует сохранению и укреплению здоровья населения области.

– Часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с людьми с признаками респираторных заболеваний, придерживайтесь здорового образа жизни, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь, реже бывайте в людных местах, – советуют местным жителям в ведомстве.

Фото - управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото - управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там также порекомендовали использовать маску в транспорте и местах скопления людей, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, а также не трогать лицо, глаза и нос немытыми руками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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