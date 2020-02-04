2020-02-04T09:58:45+03:00
Общество

В тюменском вузе запретили проводить массовые мероприятия

Студентам напоминают о соблюдени санитарных мер
Вадим Бегун
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В тюменском вузе запретили проводить массовые мероприятия.В тюменском вузе запретили проводить массовые мероприятия.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменском государственном университете запрещены массовые мероприятия. В вузе соблюдается санэпидрежим, все помещения поддерживаются в соответствии с санитарными нормами.

По информации пресс-службы вуза, в общежитиях университета студентам напоминают о соблюдении санитарных мер и об индивидуальной защите от инфекций.

– На сегодняшний день здесь обучаются 78 китайских студентов. Из них на каникулы и на празднование Нового года в Китай выехали 17 человек. На данный момент все 17 остаются в Китае до марта. С начала семестра, с 10 февраля, для них будет организовано дистанционное обучение, – сообщили в образовательном учреждении.

Там также напомнили, что в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29 января 2020 года, на территории России для китайских студентов продлены каникулы до 2 марта (с учетом 14-дневного инкубационного периода).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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