15 Янв. 2020 2020-01-15T15:47:58+03:00

СКР займется расследованием аварии маршрутки в Тюмени, где пострадали восемь человек. Фото - СКР.

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Тюменские следователи проведут доследственные проверки по сообщениям средств массовой информации об авариях с участием общественного транспорта. Два дорожных инцидента произошли сегодня в регионе.

– В интернете появилась информация о том, что 15 января на улице Профсоюзной в Тюмени маршрутное такси врезалось в столб, есть пострадавшие. Также в Тюменской области автокран столкнулся с рейсовым автобусом Тюмень – Тобольск на 174-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, – пояснили в Следственном комитете региона.

В ведомстве отметили, что специалисты проверят доводы, изложенные в информации СМИ, в части, касающейся качества оказания услуг перевозчиками. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что восемь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки на улице Профсоюзной в Тюмени. В результате аварии, которая произошла утром 15 января, микроавтобус с пассажирами влетел в столб.

Также была информация о том, что семь человек пострадали в страшной аварии на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. В Тобольском районе столкнулись рейсовый автобус, который следовал из Тюмени в Тобольск, и автокран.

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ИСТОЧНИК KP.RU