2020-01-15T13:58:21+03:00
Общество

Меры соцподдержки, озвученные в послании президента, уже реализуются в Тюменской области

Среди прочего Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала
Вадим Бегун
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Меры соцподдержки, озвученные в Послании президента, уже реализуются в Тюменской области.Меры соцподдержки, озвученные в Послании президента, уже реализуются в Тюменской области.Фото: Ольга Крыльцова
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Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании, текст которого он озвучивает сегодня, 15 января, предложил с 1 января 2020 года при рождении первенца выдавать материнский капитал в его сегодняшнем объеме. Таким образом, тюменки, решившие постичь все прелести материнства, могут уже за первого ребенка получить 466 тысяч 716 рублей.

– Сегодня нас почти 147 млн человек, и мы вступили в сложный демографический период. Нам удалось в какой-то момент выйти на прирост населения. Но сейчас рождаемость вновь падает, – говоря о демографии, подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в 2019 году число рождения детей на 1 женщину составило 0,5. По его мнению, для России это мало. Так, в военное время, в 1943 году было 1,3, а в том же 1999 году – 0,16.

– Наша историческая задача – выбраться из демографической ловушки и добиться коэффициента 1,7. Высший национальный приоритет – сбережение и приумножение народа России. Предлагаю продлить до конца 2026 года программу материнского капитала, которая действует в стране уже 14 лет, – сообщил Владимир Путин.

Помимо этого президент озвучил и иные меры поддержки семей, которые намерены завести не только одного ребенка. Так, глава государства предложил после рождения второго ребенка материнский капитал предоставлять в увеличенном виде – 616 тыс рублей. А при рождения третьего ребенка возложить на государство обязанности частично гасить долги по ипотечному кредиту. При этом льготная ставка по ипотеке для семьей с детьми будет распространяться на всю сумму кредита.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области предложил ввести в регионе практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе. Размер этой поддержки составит 150 тысяч рублей.

Опыт Тюменской области в части поддержки семей и созданию условий для улучшения демографической ситуации в регионе неоднократно отмечался на федеральном уровне. Так, по словам депутата Тюменской областной думы, куратора проекта «Крепкая семья» Елены Кашкаровой, на территории субъекта реализуется беспрецедентные меры поддержки для многодетных и молодых семей.

– Помимо действующих федеральных льгот, существует целый ряд региональных форм финансовой поддержки. Кроме того, проводится большое количество обучающих семинаров и консультаций, где семьи узнают, как им воспользоваться полагающимися преференциями, – отметила Елена Кашкарова.

Кстати, в Тюменской области с начала года поступило уже четыре заявления на предоставление регионального материнского капитала на первенца. Их подали непосредственно жители областной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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