Тюменки начали обращаться за маткапиталом на первого ребенка
В Тюменской области с начала года поступило четыре заявления на предоставление регионального материнского капитала на первенца. Их подали непосредственно жители областной столицы.
– Самый быстрый способ подачи заявления – в электронной форме через портал госуслуг. Также это можно сделать через МФЦ. Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8-800-100-12-90, 566-330, 688-886 и на сайте департамента социального развития Тюменской области, – сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Напомним, региональный материнский капитал составляет 150 тысяч рублей и выплачивается на рожденного или усыновленного первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. По регламенту решение о предоставлении выплаты принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления, но обычно это происходит раньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU