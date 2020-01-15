Тюменки начали обращаться за маткапиталом на первого ребенка

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:06:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области с начала года поступило четыре заявления на предоставление регионального материнского капитала на первенца. Их подали непосредственно жители областной столицы.

– Самый быстрый способ подачи заявления – в электронной форме через портал госуслуг. Также это можно сделать через МФЦ. Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8-800-100-12-90, 566-330, 688-886 и на сайте департамента социального развития Тюменской области, – сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Напомним, региональный материнский капитал составляет 150 тысяч рублей и выплачивается на рожденного или усыновленного первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. По регламенту решение о предоставлении выплаты принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления, но обычно это происходит раньше.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области региональный маткапитал поднимут до 100 тысяч рублей

Такую социальную инициативу озвучил губернатор Александр Моор в своем ежегодном послании (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU