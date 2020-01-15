2020-01-15T12:06:39+03:00
Общество

Тюменки начали обращаться за маткапиталом на первого ребенка

Новую меру соцподдержки ввели по инициативе губернатора
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменки начали обращаться за маткапиталом на первого ребенка.Тюменки начали обращаться за маткапиталом на первого ребенка.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюменской области с начала года поступило четыре заявления на предоставление регионального материнского капитала на первенца. Их подали непосредственно жители областной столицы.

– Самый быстрый способ подачи заявления – в электронной форме через портал госуслуг. Также это можно сделать через МФЦ. Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8-800-100-12-90, 566-330, 688-886 и на сайте департамента социального развития Тюменской области, – сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Напомним, региональный материнский капитал составляет 150 тысяч рублей и выплачивается на рожденного или усыновленного первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. По регламенту решение о предоставлении выплаты принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления, но обычно это происходит раньше.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области региональный маткапитал поднимут до 100 тысяч рублей

Такую социальную инициативу озвучил губернатор Александр Моор в своем ежегодном послании (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские УК пожурили за неубранный во дворах снег
Музей истории поискового движения откроется в Тюменской области
Члены тюменского ОНФ: постулат «семья - ячейка общества» настраивает на позитивный лад
Тюменские врачи помогли появиться на свет крохотной малышке в отдаленном селе
Опыт Тюменской области по внедрению социального контракта может быть растиражирован
Ольга Ройтблат оценила послание президента Федеральному Собранию
Пострадавшие от квартирных мошенников тюменцы могут компенсировать убытки
Меры соцподдержки, озвученные в послании президента, уже реализуются в Тюменской области
Тюменки начали обращаться за маткапиталом на первого ребенка
Тюменцам, сразу закрывшим долг за тепло, простили 900 тысяч рублей пени
Ялуторовчанин с топором прогнал молодых людей, которые сели рыбачить на его место
Больше половины работающих тюменцев не устраивает их зарплата
Голодные тюменцы обворовали «Газель» со свежемороженой рыбой
Тюменец поставил в квартире стойку администратора и устроил гостиницу
Ялуторовчанке, замерзающей в разваливающемся бараке, предоставили временную квартиру
Тюменцев эвакуировали из многоэтажки на Ялуторовской из-за пожара
Маршрутка влетела в столб у Александровского сада в Тюмени
Огонь полностью уничтожил иномарку в тюменском дворе
На тюменской железной дороге работал липовый плотник
Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела в сгоревшем авто
На улице Василия Гольцова в Тюмени ограблен офис
На улице Харьковской в Тюмени на два часа обесточат светофоры
Погода на 15 января в Тюмени: пора чистить курятники