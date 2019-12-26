2019-12-26T09:14:08+03:00
Общество

Тюменским полицейским назначили нового начальника

Ранее мужчина руководил омскими стражами порядка
Вадим Бегун
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Тюменским полицейским назначили нового начальника. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменским полицейским назначили нового начальника. Фото - УМВД по Тюменской области.
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У тюменских полицейских новый начальник. Леонид Коломиец до вчерашнего дня руководил омским УМВД.

– Указом президента Российской Федерации от 25 декабря этого года Леонид Коломиец назначен на должность начальника УМВД России по Тюменской области, – сообщили в ведомстве.

Леонид Михайлович родился в 1969 году в Черкасской области. В 2001-м окончил МГУК, а в 2014-м – Международный юридический институт. Начинал службу в 1990 году в должности милиционера. С 1993 по 1997 годы проходил службу в ГУВД города Москвы.

После этого 11 лет – до декабря 2008 года – Коломиец работал в Сходненском городском отделе милиции УВД Химкинского района Московской области. Далее был назначен на должность замначальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Астраханской области, спустя полгода стал уже руководить управлением.

Более трех лет прослужил замначальника Управления МВД по Астраханской области, затем еще три года начальником омской полиции. Он награжден медалью «За отвагу» и нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».

Напомним, что Леонид Коломиец назначен на должность начальника тюменской полиции после ухода Юрия Алтынова. Позже экс-руководителя задержали по подозрению в получении взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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