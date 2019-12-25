2019-12-25T08:18:58+03:00
Общество

Тюменцы узнали подробности строительства кампуса в логу

Проект будет реализован в два этапа
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали подробности строительства кампуса в логу. Фото - "МегаТюмень".Тюменцам рассказали подробности строительства кампуса в логу. Фото - "МегаТюмень".
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В Тюмени состоялись публичные слушания, где местные жители и чиновники обсуждали судьбу лога Тюменки. Напомним, что уже в следующем году в границах улиц Перекопской и Камышинской планируется постройка современного студенческого кампуса.

– Проект реализуется в два этапа. Первым станет строительство в логу водопропускного канала стоимостью 276 миллионов рублей. Далее будут возводиться здания общежитий, лог благоустроят, – сообщил заместитель директора управления капитального строительства Тюменской области Фанур Гимаев.

По его словам, кампус вместит в себя жилые комнаты, автомобильную парковку на 375 мест, велопарковку, два кафе, спортивный клуб и прачечные. Стало известно, что будет застроена лишь часть лога, остальная превратится в благоустроенный парк.

Проект получил положительную госэкспертизу и подтверждение сметной стоимости работ. Общая стоимость составляет порядка 3,8 миллиардов рублей, передает «МегаТюмень».

Кстати, проект не предусматривает снос и изъятие участков, которые находятся поблизости от предполагаемого места расположения общежитий. К тому же, планируется постоянный мониторинг состояния частных домов, вдоль границ застройки подрядчик должен будет установить подпорную стену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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