Тюменцы узнали подробности строительства кампуса в логу

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-25T08:18:58+03:00

Проект будет реализован в два этапа

Изменить размер текста: A A

В Тюмени состоялись публичные слушания, где местные жители и чиновники обсуждали судьбу лога Тюменки. Напомним, что уже в следующем году в границах улиц Перекопской и Камышинской планируется постройка современного студенческого кампуса.

– Проект реализуется в два этапа. Первым станет строительство в логу водопропускного канала стоимостью 276 миллионов рублей. Далее будут возводиться здания общежитий, лог благоустроят, – сообщил заместитель директора управления капитального строительства Тюменской области Фанур Гимаев.

По его словам, кампус вместит в себя жилые комнаты, автомобильную парковку на 375 мест, велопарковку, два кафе, спортивный клуб и прачечные. Стало известно, что будет застроена лишь часть лога, остальная превратится в благоустроенный парк.

Проект получил положительную госэкспертизу и подтверждение сметной стоимости работ. Общая стоимость составляет порядка 3,8 миллиардов рублей, передает «МегаТюмень».

Кстати, проект не предусматривает снос и изъятие участков, которые находятся поблизости от предполагаемого места расположения общежитий. К тому же, планируется постоянный мониторинг состояния частных домов, вдоль границ застройки подрядчик должен будет установить подпорную стену.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы должны собрать все пожелания»: Александр Моор высказался о судьбе лога реки Тюменки

Губернатор заявил, что ему небезразличен центр города (подробнее)

«Ставьте лайки, поддерживайте проект»: тюменские студенты выступили за застройку лога

Молодые люди выпустили видеоролик, в котором рассказали о плюсах строительства кампуса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU