2019-11-13T15:45:08+03:00
Общество

«Мы должны собрать все пожелания»: Александр Моор высказался о судьбе лога реки Тюменки

Губернатор заявил, что ему небезразличен центр города
Вадим Бегун
Поделиться:
Александр Моор высказался о судьбе лога реки Тюменки. Фото - ТюмГУ во ВКонтакте.Александр Моор высказался о судьбе лога реки Тюменки. Фото - ТюмГУ во ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Глава Тюменской области Александр Моор предложил собрать предложения по обустройству 17 гектаров лога реки Тюменки. Еще в советское время они были частично застроены гаражами.

– Мне, жителю Тюмени, небезразлично, как будет развиваться центр города и что будет с логом. Действительно, это естественный ландшафт, который можно интересно обыграть. Весь лог занимает 22 гектара, а проект, о котором мы говорим, займет территорию в 5,2 гектара. Проект уже прошел госэкспертизу, на его реализацию в новом трехлетнем бюджете заложено 3,9 миллиарда рублей, – рассказал Александр Моор в эфире программы «Час с губернатором».

По его словам, новый студенческий кампус, на который и потратят средства, будет иметь много общегородских функций. Там создадут всю необходимую инфраструктуру для проживания, развития, обучения и даже досуга. Кроме того, в планах обустройство подземной парковки и создание ландшафтного парка, куда сможет попасть любой желающий.

Губернатор подчеркнул, что при обустройстве будут учитываться мнения горожан. Александр Моор предложил начать сбор предложений. По его словам, в этот процесс должны быть вовлечены не только простые тюменцы, но и экологи с архитекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагог из Тюмени стал победителем всероссийского конкурса с уроком о Крыме
Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области
Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени
Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»
В тюменских реках стало больше ценной рыбы
Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу
В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога
Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования
Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город
До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов
Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019