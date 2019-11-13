«Мы должны собрать все пожелания»: Александр Моор высказался о судьбе лога реки Тюменки

13 Нояб. 15:45 2019-11-13T15:45:08+03:00

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Глава Тюменской области Александр Моор предложил собрать предложения по обустройству 17 гектаров лога реки Тюменки. Еще в советское время они были частично застроены гаражами.

– Мне, жителю Тюмени, небезразлично, как будет развиваться центр города и что будет с логом. Действительно, это естественный ландшафт, который можно интересно обыграть. Весь лог занимает 22 гектара, а проект, о котором мы говорим, займет территорию в 5,2 гектара. Проект уже прошел госэкспертизу, на его реализацию в новом трехлетнем бюджете заложено 3,9 миллиарда рублей, – рассказал Александр Моор в эфире программы «Час с губернатором».

По его словам, новый студенческий кампус, на который и потратят средства, будет иметь много общегородских функций. Там создадут всю необходимую инфраструктуру для проживания, развития, обучения и даже досуга. Кроме того, в планах обустройство подземной парковки и создание ландшафтного парка, куда сможет попасть любой желающий.

Губернатор подчеркнул, что при обустройстве будут учитываться мнения горожан. Александр Моор предложил начать сбор предложений. По его словам, в этот процесс должны быть вовлечены не только простые тюменцы, но и экологи с архитекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU