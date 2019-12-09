«Ставьте лайки, поддерживайте проект»: тюменские студенты выступили за застройку лога

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-09T11:47:45+03:00

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Студенты сразу нескольких вузов Тюмени снялись в видеоролике, в котором выступили за строительство кампуса в логе реки Тюменки. По их мнению, там молодые люди смогут налаживать связи с учащимися других стран.

Инициативная группа студентов из вузов Тюмени создала сайт лучшийкампусземли.рф, где рассказывают о самом проекте и его важности для учащихся. Своему движению они дали хештег #закампус. На сайте можно увидеть многочисленные фотографии молодых людей, держащих в руках табличку с хештегом.

Кстати, это первый грандиозный проект, мнение о котором может высказать на дискуссионной площадке каждый горожанин, кому небезразлична судьба лога. Напомним, что публичные слушания по проекту намечены на 24 декабря.

Ранее о застройке лога высказывался губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что ему, как жителю Тюмени, небезразлично, как будет развиваться центр города и что будет с логом. Глава региона также напомнил, что проект уже прошел госэкспертизу, на его реализацию в новом трехлетнем бюджете заложено 3,9 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU