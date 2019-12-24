СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-24T13:34:28+03:00

В Тюмени оштрафован гендиректор УК за разваливающийся пансионат. Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени оштрафован генеральный директор управляющей компании «Евросервис». Мужчина ненадлежащим образом следил за содержанием дома на улице Бабарынка, 20а.

По информации прокуратуры Калининского округа Тюмени, проверка была проведена после публикации СМИ о проблеме многоэтажки, которая находится в плачевном состоянии.

– В ходе проверки установлено: затопление мест общего пользования подвального помещения, отсутствие стояков и радиаторов отопления на лестничных клетках с 3 по 8 этажи; частично поврежден штукатурно-окрасочный слой стен, – рассказали в ведомстве.

Прокуратура округа возбудила в отношении генерального директора управляющей компании административное дело. Государственная жилищная инспекция региона подвергла руководителя штрафу в размере 25 тысяч рублей. Деньги он должен будет уплатить за счет собственных средств.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что многоквартирный жилой дом, который находится по адресу: ул. Бабарынка, 20а, скоро может рухнуть. Громкое заявление сделали жильцы пансионата, которые почти два года живут в страхе оказаться под завалами.

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ИСТОЧНИК KP.RU