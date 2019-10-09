«Здесь скоро все рухнет!»: жильцы тюменского пансионата показали ржавые подпорки, на которых держится весь дом

Многоквартирный жилой дом, который находится по адресу: улица Бабарынка, 20-а скоро может рухнуть. Громкое заявление сделали жильцы пансионата, которые почти два года живут в страхе оказаться под завалами. В администрации города им отвечают: фундамент дома будет ремонтироваться в 2039 году. Но вот вопрос: простоит ли этот дом еще двадцать лет?

На ржавых подпорках по сути держится дом.Фото: Вадим Бегун

Первый «тревожный звонок» для жильцов прозвучал 25 февраля прошлого года. В этот день в одной из квартир на первом этаже рухнул пол. По счастливой случайности, тогда никто не пострадал. Хозяева квартиры, где произошло ЧП, больше в ней не живут. Первое время они ютились в гостинице, сейчас – неизвестно где. Дверь квартиры закрыта – владельцы лишь изредка появляются здесь, чтобы проверить, не случилось ли еще чего.

После этого случая управляющая компания установила в подвале деревянные подпорки, которые держали всю конструкцию. Жильцы пошли по инстанциям: никому не хочется однажды оказаться под железобетонными плитами. Из администрации областного центра 25 мая (спустя два месяца после происшествия) пришел такой ответ: «Согласно выводам оперативной группы департамента безопасности жизнедеятельности меры по устранению угрозы обрушения потолка в подвальном помещении недостаточны». Однако, как утверждают жильцы, воз и ныне там.

В доме был пожар, после которого все так и осталось.Фото: Вадим Бегун

Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень», который также побывал в опасном доме, совместно с активистами Общероссийского народного фронта спустился в подвал. Оказалось, что деревянные подпорки были заменены на железные. Они настолько ржавые, что понимаешь: толку от них не больше, чем от деревянных.

– Управляющая компания «Спектр-М» не занимается делами дома. Здесь скоро все рухнет! Вы только посмотрите: у нас по этажам бегают жирные крысы, валяются провода, которые бьются током, повсюду грязь и мусор. На четвертом этаже был пожар: после него даже стены не побелили, – рассказывает жительница пансионата Лариса Юрганова. – По плану в подъездах должен быть ремонт, но люди, нанятые УК, только покрасили стены на первом этаже, больше они ничем не занимались.

Жильцы проводят экскурсию для журналистов.Фото: Вадим Бегун

Действительно, подъезды МЖК создают гнетущее впечатление. Все так и есть: провода, мусор, грязь, а еще шприцы, оставленные на подоконниках местными наркоманами.

Но все же главная тема повестки – состояние самого дома. Не так давно с торца многоэтажки отвалился большой кусок плиты. Он упал на котельную, за счет работы которой в местном магазине есть тепло. Жильцы вспоминают: грохот был жуткий, в котельной вырубило свет, и она перестала работать. На другом торце дома отчетливо видны трещины между плитами прямо под окнами. При всем этот дом пока аварийным не признан.

Повсюду - грязь и мусор.Фото: Вадим Бегун

Из официального ответа заместителя главы администрации города Тюмени следует, что ремонт системы теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения пансионата запланирован на 2024 год. Фасад будут делать в 2027-м, в 2030-м – подвал, в 2033-м – крышу, в 2036-м – электроснабжение. Фундамент стоит на очереди последний, его ремонтом займутся в лишь в 2039 году.

Актив дома жалуется членам ОНФ на свои многочисленные проблемы.Фото: Вадим Бегун

Члены Общероссийского народного фронта порекомендовали активным жильцам организовать общедомовое собрание и на его повестку вынести вопрос о смене управляющей компании. Также им следует провести повторную экспертизу, чтобы, наконец, узнать, аварийный этот дом или нет. А пока горожанам надо набраться терпения: такие вопросы быстро не решаются.

Местные наркоманы оставляют шприцы на подоконниках.Фото: Вадим Бегун

P.S. Представители управляющей компании на встречу с жильцами обслуживаемого ими дома и членами ОНФ не приехали. В саму компанию, по заверениям актива многоэтажки, просто так не дозвониться.