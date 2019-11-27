В разваливающемся тюменском пансионате сменится управляющая компания

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-27T14:00:24+03:00

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За многоквартирным жилым домом по улице Бабарынка, 20А теперь будет «присматривать» другая управляющая компания. Дело в том, что при прежней УК здесь произошло ЧП: в одной из квартир обрушился пол. Сотрудники организации тогда подперли плиты временной конструкцией.

– Этот дом находится в управлении ООО «УК «ЕВРОСЕРВИС». В прошлом году в границах пансионата была установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. К тому же, была утверждена дорожная карта по обследованию и восстановлению проектных условий эксплуатации здания. Чтобы плиты не обрушились, сотрудники УК подперли их из подвала временной конструкцией, – сообщила корреспонденту «Комсомольская правда – Тюмень» пресс-секретарь администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.

В мэрии добавили, что в связи с ненадлежащим исполнением компанией своих обязанностей, в конце июля была проведена проверка ее деятельности. Тогда же собственники квартир решили сменить организацию. Таким образом, новая УК будет выполнять все необходимые работы по усилению и восстановлению несущей способности конструктивных элементов здания. На эти цели поступят средства из бюджета.

Напомним, что многоквартирный жилой дом, который находится по адресу: улица Бабарынка, 20А скоро может рухнуть. Громкое заявление сделали жильцы пансионата, которые почти два года живут в страхе оказаться под завалами.

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ИСТОЧНИК KP.RU