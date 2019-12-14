Следователи возбудили дело по факту гибели пациента в тюменском наркодиспансере
Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека в наркологическом диспансере. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, статья звучит так: «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Следствие выяснило, что в ночь на 14 декабря в тюменском наркодиспансере на ул. Новая, 2, стр. 3 загорелась одна из палат. В результате ЧП скончался один из пациентов, 13 человек пострадали.
Сейчас следователи и криминалисты регионального СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.
Кроме того, прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение собственной проверки. По её результатам будет принято решение о внесении актов реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU