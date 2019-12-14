2019-12-14T15:16:35+03:00
Происшествия

Следователи возбудили дело по факту гибели пациента в тюменском наркодиспансере

Расследование находится на контроле у руководителя следственного управления
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской областиФото: СО СУ СК РФ по Тюменской области
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Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека в наркологическом диспансере. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, статья звучит так: «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следствие выяснило, что в ночь на 14 декабря в тюменском наркодиспансере на ул. Новая, 2, стр. 3 загорелась одна из палат. В результате ЧП скончался один из пациентов, 13 человек пострадали.

Сейчас следователи и криминалисты регионального СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Кроме того, прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение собственной проверки. По её результатам будет принято решение о внесении актов реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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