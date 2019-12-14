Ночной пожар в тюменском наркодиспансере унёс жизнь одного человека

СЕГОДНЯ 06:48 2019-12-14T08:46:17+03:00

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Один человек погиб и семь пострадали в результате ночного пожара в тюменском наркологическом диспансере. Как сообщили «Комсомольской правде» – Тюмень» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменском области, сообщение о возгорании учреждения на ул. Новой, 2, стр.3 поступило в диспетчерскую в час ночи.

Когда пожарные приехали, из окна второго этажа валил дым. Поэтому огнеборцы приняли решение создать семь звеньев газодымозащитной службы, которые спасли 13 и эвакуировали 116 человек. Пожар был локализован в 1.15 ночи, в 1.26 – полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Тушили огонь 72 человека и 25 единиц техники, в том числе 58 человек и 21 единица техники МЧС.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU