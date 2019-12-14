Что известно о страшном пожаре в тюменском наркодиспансере, где ночью погиб один человек

Один человек погиб и тринадцать пострадали в результате страшного ночного пожара в тюменском наркологическом диспансере (ул. Новая, 2, строение 3). По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании в диспансере поступило в час ночи местного времени.

В результате пожара один человек погиб. Фото: Инцидент Тюмень

Когда пожарные прибыли на место происшествия, из окна второго этажа валил дым. Чтобы справиться с ЧП, огнеборцы создали семь звеньев газодымозащитной службы, которые спасли 13 и эвакуировали 116 человек. Пожар локализовали уже через 15 минут, а в 1.26 полностью ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Огонь тушили 72 человека и 25 единиц техники, из них от МЧС 58 человек и 21 единица техники.

Дымал валил из окна второго этажа. Фото: Инцидент Тюмень

На месте ЧП работали семь бригад скорой помощи. Увы, одному пациенту уже ничем нельзя было помочь – медики констатировали его смерть, другому пациенту помощь была оказана на месте.

– Сейчас в областной клинической больнице № 1 находятся двенадцать человек. Десять из них госпитализированы в отделение токсикологии из-за отравления продуктами горения в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. Одна пострадавшая находится в тяжёлом состоянии в ожоговом отделении, женщине оказывают всю необходимую помощь, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Площадь пожара составила всего 10 квадратных метров. Фото: Инцидент Тюмень

Как стало известно «Комсомольской правде» – Тюмень», пациенткой ожогового отделения оказалась медсестра наркологического диспансера, которая пыталась оказать помощь пострадавшим пациентам.

Сейчас несколько человек уже готовятся к выписке из больницы. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Один из пациентов нарушил режим наркодиспансера – курение в помещениях запрещено.

КСТАТИ

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение проверки, по ее результатам будет принято решение о внесении актов реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.