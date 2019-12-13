За матерную брань тюменец заплатит 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-13T18:20:43+03:00

Так своего обидчика наказала женщина, в адрес которой прозвучали оскорбления

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Тюменцу предстоит выплатить жительнице города 10 тысяч рублей и возместить судебные расходы из-за собственной несдержанности. Еще летом, 3 июня, он по какой-то причине оскорбил честь и достоинство женщины, столкнувшись с ней вечером во дворе дома по улице Широтной 158 корп.3.

Тюменка не стерпела оскорблений в свой адрес, ведь мужчина обзывал ее нецензурными словами и бросался обидными фразами. Поскольку в России человек имеет право защищать свои честь и достоинство, а также требовать компенсации морального вреда, то женщина написала на мужчину заявление.

Спустя полгода Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску горожанки и взыскал в ее пользу с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и судебные расходы в размере 255,64 рублей. Кроме того, ответчика оштрафовали на тысячу рублей в доход государства за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

- Честь и достоинство гражданина - нематериальные блага, принадлежащие ему от рождения, которые он имеет право защищать. Способом защиты является, в том числе, и заявление требования о компенсации морального вреда, - подчеркнули в суде.

Стоит отметить, что решение пока не вступило в законную силу.

Это не единственный случай, когда тюменцы кого-то оскорбляли. Так, местная жительница обругала и избила полицейского, за что в августе этого года получила штраф в 15 тысяч. Еще одну жительницу Тюменской области оштрафовали в октябре на 30 тысяч за то, что она выложила в соцсетях видео с нецензурной бранью.

ИСТОЧНИК KP.RU