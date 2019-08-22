В Тюмени местная жительница обругала и избила полицейского

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-22T11:51:42+03:00

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В Тюмени женщина нанесла полицейскому несколько ударов по лицу и груди. Позже свою вину она полностью признала.

– Оперуполномоченный отдела уголовного розыска приехал к женщине для проверки информации о хищении ею чужого имущества. Местная жительница в присутствии посторонних граждан и сотрудников правопорядка оскорбила полицейского, выражаясь грубой нецензурной бранью. Но на этом она не остановилась, ударив его рукой по лицу, а также нанеся не менее двух ударов ногами в область груди, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда города Тюмени.

Позже горожанка полностью согласилась с предъявленным ей обвинением, признала вину, раскаялась и даже принесла свои извинения оперуполномоченному. Так как насилие, которое применила женщина по отношению к представителю власти, не было опасно для его жизни, то суд решил оштрафовать ее на 15 тысяч рублей. Более того, тюменка может выплатить сумму в течение трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU