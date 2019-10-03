Тюменку, выложившую в «Одноклассники» видео с нецензурной бранью, оштрафовали

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-03T11:27:55+03:00

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В Тюменской области рассмотрено дело о распространении в интернете информации, оскорбляющую человеческое достоинство. Местная жительница в итоге была оштрафована за выложенный видеоролик на тридцать тысяч рублей.

– Материалами дела подтверждено, что 17 августа этого года в неустановленное время гражданка Ф. разместила видеозапись в социальной сети «Одноклассники», доступной для неопределенного круга лиц. На ней гражданин, используя непристойное выражение, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу и государству, – рассказали в пресс-службе Бердюжского районного суда Тюменской области.

Там добавили, что подобные действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Таким образом, суд оштрафовал тюменку в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи, в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU