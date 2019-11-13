Более ста тюменцев обратились к травматологам за вчерашний день

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-13T08:21:41+03:00

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В Тюмени за вчерашний день, 12 ноября, 128 человек обратились к травматологам Областной клинической больницы №2. Медики утверждают: это в пределах среднесуточной нормы.

– Порядка 40 процентов пациентов связывают свои травмы с гололедными явлениями. По-прежнему в основном это травмы легкой и средней тяжести: ушибы, вывихи, растяжения, неосложненные переломы, – уточнила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Напомним, вчера на улицах областного центра был сильный гололед. Только до обеда к специалистам обратились трое пострадавших.

Кстати, в ближайшие дни жителям Тюмени следует быть предельно осторожными – в областном центре вновь ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в виде ледяного дождя и гололеда. «Комсомолка» собрала рекомендации травматологов, а также лайфхаки, как не скользить, идя по улице.

ИСТОЧНИК KP.RU