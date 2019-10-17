Нацпроект «Культура»: в Тюменской области с успехом развивается направление «Цифровая культура»
В Тюменской области развиваются три направления в рамках национального проекта «Культура»: «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». По информации пресс-службы департамента культуры Тюменской области, в настоящее время идёт активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
Помимо этого, реализуются разные культуры и фестивали, чтобы раскрыть творческий потенциал граждан и поддержать таланты из нашего региона. Ведутся работы по внедрению IT-технологий в отрасль.
В рамках проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» будет сделано:
- До конца 2024 года в Тюменской области откроются четыре виртуальных концертных зала;
- В 2019 году открыты три виртуальных зала в Тюмени, Ишиме и Тобольске;
- До конца 2024 года откроются 12 мультимедиа-гидов по выставочным проектам с использованием технологий дополненной реальности;
- В 2019 году созданы два мультимедиа-гида в Музее Семьи Императора Николая II и Музее «Дворец наместника» в Тобольске.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что будет сделано в рамказ проекта «Творческие люди» и в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Нацпроект "Культура" в Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU