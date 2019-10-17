2019-10-17T20:40:28+03:00
Звезды

Нацпроект «Культура»: в Тюменской области с успехом развивается направление «Цифровая культура»

Рассказываем, что будет сделано в рамках этого проекта [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Нацпроект «Культура»: в Тюменской области с успехом развивается направление «Цифровая культура»Нацпроект «Культура»: в Тюменской области с успехом развивается направление «Цифровая культура»
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В Тюменской области развиваются три направления в рамках национального проекта «Культура»: «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». По информации пресс-службы департамента культуры Тюменской области, в настоящее время идёт активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Помимо этого, реализуются разные культуры и фестивали, чтобы раскрыть творческий потенциал граждан и поддержать таланты из нашего региона. Ведутся работы по внедрению IT-технологий в отрасль.

В рамках проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» будет сделано:

- До конца 2024 года в Тюменской области откроются четыре виртуальных концертных зала;

- В 2019 году открыты три виртуальных зала в Тюмени, Ишиме и Тобольске;

- До конца 2024 года откроются 12 мультимедиа-гидов по выставочным проектам с использованием технологий дополненной реальности;

- В 2019 году созданы два мультимедиа-гида в Музее Семьи Императора Николая II и Музее «Дворец наместника» в Тобольске.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что будет сделано в рамказ проекта «Творческие люди» и в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Нацпроект "Культура" в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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