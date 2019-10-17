Нацпроект «Культура»: в Тюменской области активно развивается направление «Культурная среда»

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-17T18:40:59+03:00

Рассказываем, что сделают в рамках этого проекта

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В Тюменской области активно развиваются направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», благодаря национальному проекту «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в настоящее время ведётся активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Также реализуются различные фестивали и конкурсы, чтобы раскрыть творческий потенциал граждан и поддержать таланты из Тюменской области. Идут работы по внедрению IT-технологий в отрасль.

Что будет конкретно сделано в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»:

- До конца 2024 года» музыкальное оборудование получат 28 детских школ искусств.

- В 2019 году пять школ искусств получат более 220 инструментов, около 5 тысяч оборудования и материалов;

- До конца 2024 года отремонтируют и построят 20 учреждений культуры;

- До конца 2024 года закупят 18 передвижных культурных комплексов;

- В 2019 году закуплены 13 передвижных культурных комплексов, из них впервые – 3 автоклуба с трансформируемой сценой;

- В 2019 году отремонтируют Дворец культуры в Ишимском районе, построят культурно-досуговый центр в Тюменском районе;

- До конца 2024 года переоснастят пять муниципальных библиотек по модельному стандарту;

- В 2020 году в Ишиме откроется первая модельная библиотека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/738491" frameborder="0"></iframe> Нацпроект "Культура" в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU