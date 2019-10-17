Нацпроект «Культура»: в Тюменской области активно развивается направление «Культурная среда»
В Тюменской области активно развиваются направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», благодаря национальному проекту «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в настоящее время ведётся активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
Также реализуются различные фестивали и конкурсы, чтобы раскрыть творческий потенциал граждан и поддержать таланты из Тюменской области. Идут работы по внедрению IT-технологий в отрасль.
Что будет конкретно сделано в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»:
- До конца 2024 года» музыкальное оборудование получат 28 детских школ искусств.
- В 2019 году пять школ искусств получат более 220 инструментов, около 5 тысяч оборудования и материалов;
- До конца 2024 года отремонтируют и построят 20 учреждений культуры;
- До конца 2024 года закупят 18 передвижных культурных комплексов;
- В 2019 году закуплены 13 передвижных культурных комплексов, из них впервые – 3 автоклуба с трансформируемой сценой;
- В 2019 году отремонтируют Дворец культуры в Ишимском районе, построят культурно-досуговый центр в Тюменском районе;
- До конца 2024 года переоснастят пять муниципальных библиотек по модельному стандарту;
- В 2020 году в Ишиме откроется первая модельная библиотека.
Нацпроект "Культура" в Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU