2019-10-17T11:02:34+03:00
Происшествия

Потратил деньги на погашение кредитов: задержан мужчина, ограбивший тюменский банк

Преступление произошло ровно месяц назад
Вадим Бегун
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Задержан налетчик на тюменский банк. Фото - "ЧС Тюмень".Задержан налетчик на тюменский банк. Фото - "ЧС Тюмень".
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Пойман грабитель банка «Открытие», который находится в Тюмени на улице Щербакова. Оказалось, что мужчина совершил налет на финансовое учреждение ради погашения крупного долга.

– Оперативниками задержан подозреваемый в разбойном нападении на офис банка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

На сайте полиции приведен комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк. В нем говорится, что задержанный - уроженец одной из республик Закавказья.

«В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, фигурант потратил похищенные деньги на погашение своих долговых обязательств и личные нужды. Предварительное расследование продолжается», – передают слова Волк в тюменской полиции.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что вооруженный мужчина в маске совершил ограбление банка в областном центре. На место преступления выезжали начальники городской и областной полиции. Позже в финучреждении прокомментировали, что все деньги застрахованы, и вкладчикам нечего бояться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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