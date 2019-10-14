2019-10-14T14:26:13+03:00
Общество

В соцсетях поддержали идею Моора разработать курс против агрессии в школах

Публикуем выдержки из социальных сетей
Алексей КОСЕНЧУК
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В соцсетях поддержали идею Моора разработать курс против агрессии в школахВ соцсетях поддержали идею Моора разработать курс против агрессии в школахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тюменцы поддержали идею губернатора Тюменской области Александра Моора разработать образовательный курс «Как педагогу работать с агрессией в школе». По мнению горожан, учителям было бы полезно узнать, как можно и нельзя вести себя в конфликтных ситуациях. То же самое касается и детей.

- Я, как родитель, обеспокоен тем, что учитель может проявить агрессию к ребенку. Правильно сказано, что насилие - не выход. Целиком и полностью поддерживаю идею создания спецкурсов для борьбы с агрессией. В идеале было бы хорошо, если такие курсы введут и детям. Им объяснят, как можно, а как нельзя поступать с учителями. Дикость, если их в семье это не учат, так как это основа морали. Кто-то должен взять ответственность и контроль за этим, чтобы избежать еще более страшных последствий в будущем, - пишет Павел Ярунов.

- Все правильно! Сейчас дети стали совершенно другими, их психотип сильно поменялся, тогда как система образования во многом осталась прежней и не адаптировалась под современное поколение. Дети стали свободнее и более открыты, поэтому их и заносит на поворотах. Учителей в ВУЗах не подготовили к такому. Значит, нужно уже на местах создавать базу для общения с «сложными детьми», без агрессии, - заметил Марк Сомов.

- Очень хорошая идея с конфликтологом в школе. Это же не трудно. Думаю, мы можем попробовать запустить в нескольких школах в качестве тест-драйва. И увидим, насколько это поможет как ученикам, так и некоторым учителям, - согласилась Лариса Борисова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Александр Моор отреагировал на инцидент на уроке ОБЖ в школе №2 посёлка Боровский. Глава региона также поручил разработать специальный прикладной курс, который научит тюменских учителей работать с агрессией в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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