2019-10-07T15:22:02+03:00
Общество

Труп мужчины обнаружили тюменцы в канаве на улице Березняковской

Следователи устанавливают обстоятельства смерти
Вадим Бегун
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В канаве тюменцы обнаружили труп мужчины. Фото - pixabay.comВ канаве тюменцы обнаружили труп мужчины. Фото - pixabay.com
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В Тюмени очевидцы увидели в канаве с водой труп мужчины. Личность погибшего уже установлена, осталось узнать, каким образом местный житель погиб.

– Сообщение поступило от очевидцев в субботу, 5 октября. На место выехали полицейские, которые обратились к спасателям за помощью, чтобы достать труп мужчины из канавы. Установлено, что погибший 1973 года рождения. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Мария Новопашина.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что на пересечении улиц Пражская и Белоярская в областном центре в конце августа также был обнаружен труп мужчины. Его тело очевидцы нашли в сточной трубе.

Еще один труп мужчины был найден в Тюмени рано утром 15 сентября в районе дома 115 по улицы Чаплина. Тогда очевидцы утверждали, что местный житель мог стать жертвой убийцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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