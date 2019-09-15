«Говорят, кого-то убили»: в Тюмени на Чаплина обнаружен труп голого мужчины
В Тюмени сегодня рано утром, 15 сентября, в районе дома 115 по ул. Чаплина найден труп мужчины. По информации очевидцев, произошло убийство.
- Говорят, кого-то убили. С часов 8 стоят уже, - пишут авторы фотографии в паблике «ЧС Тюмень».
- Там голый мужчина, лежит труп, - утверждают источники.
В настоящее время на месте трагедии работают полицейские. В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что вызов на пульт диспетчера поступил в 7.11 и через 9 минут бригада скорой помощи была на месте происшествия. Медикам оставалось констатировать смерть пациента.
Комментарии правоохранительных органов ожидаются.
ИСТОЧНИК KP.RU