2019-10-03T10:39:20+03:00
Происшествия

Мужчину, из-за которого тюменка перевернула авто на крышу, лишили прав

Суд разобрался в обстоятельствах дела
Вадим Бегун
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Тюменка пострадала в аварии из-за мужчины: его лишили прав. Фото- "ЧС Тюмень".Тюменка пострадала в аварии из-за мужчины: его лишили прав. Фото- "ЧС Тюмень".
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В Тюмени вынесено постановление в отношении местного жителя. По его вине на улице Мельникайте в районе дома №38 перевернулся автомобиль «Мерседес-Бенц».

– Мужчина на автомобиле «Фольксваген Пассат» нарушил правила дорожного движения, вследствие чего девушка-водитель «Мерседес-Бенц 200Е» не справилась с управлением и наехала на металлическое препятствие, машина перевернулась, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени, добавив, что водитель «Фольксвагена» лищен права управлять транспортным средством на два года.

В той аварии пострадавшая получила перелом шейного позвонка, травму голени и черепно-мозговую травму. По экстренным показаниям ей было выполнено две операции.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что «Матиз» перевернулся на крышу после ДТП в областном центре. Виновник сначала покинул место аварии, но потом вернулся

ИСТОЧНИК KP.RU

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