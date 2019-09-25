«Матиз» перевернулся на крышу после ДТП в Тюмени
Накануне, 24 сентября, в Тюмени южнокорейская малолитражка перевернулась на крышу в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Мельникайте и Харьковской.
Как рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, автомобиль «Ниссан Цефиро» при перестроении попытался заехать между двумя рядами. Однако сделать ему это не удалось, в результате произошло столкновение с двумя другими авто – «Субару» и «Дэо Матиз». Последняя машина от удара перевернулась на крышу.
Выяснилось, что виновник дорожного инцидента сначала уехал с места происшествия, однако спустя некоторое время вернулся пешком. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU