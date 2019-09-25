«Матиз» перевернулся на крышу после ДТП в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-25T12:58:53+03:00

В Тюмени малолитражка перевернулась на крышу в результате ДТП. Фото - Гоша Реутов.

Виновник сначала покинул место аварии, но потом вернулся

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Накануне, 24 сентября, в Тюмени южнокорейская малолитражка перевернулась на крышу в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Мельникайте и Харьковской.

Как рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, автомобиль «Ниссан Цефиро» при перестроении попытался заехать между двумя рядами. Однако сделать ему это не удалось, в результате произошло столкновение с двумя другими авто – «Субару» и «Дэо Матиз». Последняя машина от удара перевернулась на крышу.

Выяснилось, что виновник дорожного инцидента сначала уехал с места происшествия, однако спустя некоторое время вернулся пешком. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU