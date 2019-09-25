2019-09-25T12:58:53+03:00
Происшествия

«Матиз» перевернулся на крышу после ДТП в Тюмени

Виновник сначала покинул место аварии, но потом вернулся
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени малолитражка перевернулась на крышу в результате ДТП. Фото - Гоша Реутов.В Тюмени малолитражка перевернулась на крышу в результате ДТП. Фото - Гоша Реутов.
Изменить размер текста:

Накануне, 24 сентября, в Тюмени южнокорейская малолитражка перевернулась на крышу в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Мельникайте и Харьковской.

Как рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, автомобиль «Ниссан Цефиро» при перестроении попытался заехать между двумя рядами. Однако сделать ему это не удалось, в результате произошло столкновение с двумя другими авто – «Субару» и «Дэо Матиз». Последняя машина от удара перевернулась на крышу.

Выяснилось, что виновник дорожного инцидента сначала уехал с места происшествия, однако спустя некоторое время вернулся пешком. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Поветкин откроет турнир по боксу в Тюмени
Тюменцы заплатили более 600 тысяч рублей за подстреленных лося и лосиху
В Тюмени осудят содержателя наркопритона на улице Станционной
Базу отдыха тюменского правительства возьмут под вооруженную охрану
Тоболяк полтора года отправлял деньги своему другу за несуществующие инструменты
Тюменцам грозит десять лет тюрьмы за хищение песка
Стал настоящим героем: тюменского подростка, который спас малыша из фонтана, наградят
Позвонил популярный телеведущий: тюменская пенсионерка стала жертвой изощренного мошенника
Вынес драгоценности и норковые шубы: тюменец обокрал собственную мать
Видимость ухудшена: на тюменских трассах усилен контроль из-за снегопада
Пропавшую с маленьким ребенком няню разыскивают в Тюменской области
В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности
Выставка уникальных фотографий пройдет в Тюмени
Тюменские подростки могут бесплатно заниматься хоккеем