2019-07-10T10:45:02+03:00
Общество

Автомобиль перевернулся на новой развязке в Тюмени

Пострадала девушка-водитель
Вадим Бегун
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Девушка не справилась с управлением и перевернула машину. Фото - "ЧС Тюмень".Девушка не справилась с управлением и перевернула машину. Фото - "ЧС Тюмень".
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На тюменской развязке в районе улиц Мельникайте и Дамбовской перевернулся автомобиль. Девушку-водителя забрала бригада скорой помощи. Оказалось, что она не справилась с управлением, двигаясь по крайней полосе.

– Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Мельникайте в окрестностях дома № 36, перевернулся «Мерседес». В настоящее время причины аварии выясняются, – рассказала пресс-секретарь Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона добавили, что 27-летнюю девушку с травмами увезли в ОКБ № 2.

- Очевидцы остановили бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали достаточно серьезную сочетанную травму: перелом шейного позвонка, травма голени и черепно-мозговая травма. По экстренным показаниям ей выполнено две операции. В настоящий момент она получает всю необходимую медицинскую помощь в условиях профильного отделения, состояние стабильное, - рассказала Александра Малыгина, пресс-секретарь ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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