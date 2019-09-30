2019-09-30T10:23:14+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе

Виновник происшествия остался цел
Вадим Бегун
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На тюменской трассе произошло смертельное ДТП с участием трех авто. Фото - соцсети.На тюменской трассе произошло смертельное ДТП с участием трех авто. Фото - соцсети.
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На 372 километре автодороги ТюменьОмск накануне, 29 сентября, произошло смертельное ДТП. Виновник дорожного инцидента – водитель фуры – не пострадал.

– У фуры «Скания» занесло полуприцеп, в результате чего произошло столкновение с КамАЗом, который двигался во встречном направлении. Также механические повреждения получил проезжавший мимо автомобиль Тойота Камри», – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

К сожалению, не обошлось без жертв: погиб 53-летний водитель КамАЗа, житель Оренбургской области. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии, передает «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре скончался 19-летний участник ДТП на Салаирском тракте. Мужчина умер, не приходя в сознание. Родственники погибшего парня чуть не вынесли дверь нейрореанимации в тюменской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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