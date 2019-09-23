В Тюмени скончался 19-летний участник ДТП на Салаирском тракте

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-23T11:48:59+03:00

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В Тюмени, так и не придя в сознание, скончался участник дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Салаирском тракте 19 сентября. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

В больнице сообщили, что, узнав о смерти парня, его родственники стали угрожать медикам расправой. Врачам даже пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов.

– В службу 02 поступил вызов от медицинских работников. Они сообщили, что им угрожают родственники умершего пациента. Граждане парализовали работу отделения реанимации, – сообщили в пресс-службе управлении МВД по городу Тюмени.

В департаменте здравоохранения региона отметили, что, несмотря на констатацию смерти мозга, близкие люди отказывались в это верить и требовали поддерживать жизнедеятельность организма искусственно. По информации ведомства, врачи пошли на это, но истощение организма при отсутствии работы мозга привело к остановке сердечной деятельности, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU